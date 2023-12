Miji Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Volcano Spring-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,11 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,068 HKD weicht davon um -38,18 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,07 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,86 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Volcano Spring-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV der Aktie aktuell 13,36 und liegt damit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37 für die Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" in den letzten 12 Monaten erzielte Volcano Spring eine Performance von -33,01 Prozent, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 24,36 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -57,37 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Volcano Spring um 43,91 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Volcano Spring. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festzustellen ist. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Volcano Spring wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.