Migration: Italien und Großbritannien wollen Kooperation verstärken

ROM/LONDON (dpa-AFX) - Italien und Großbritannien wollen ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen unerwünschte Migration verstärken. "Wir haben einen gemeinsamen Standpunkt, und es ist jetzt an der Zeit zu handeln", schrieben Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und der britische Premierminister Rishi Sunak am Freitag in einem Gastbeitrag für die italienische Zeitung "Corriere della Sera" und die britische "Times". Nur wenn man den "Strom irregulärer Migranten" stoppe, könne man das Vertrauen der italienischen und britischen Bürger wiederherstellen, betonten die beiden.

Angesichts der vielen Überfahrten von Migranten von Nordafrika an die italienischen Küsten hätten sich Meloni und Sunak entschieden, enger zusammenzuarbeiten, um die Boote zu stoppen. Die Migranten würden nach ihrer Ankunft in Italien weiter in den Norden reisen und etwa den Ärmelkanal nach Großbritannien überqueren. "Wir rufen alle auf, mit der gleichen Dringlichkeit zu handeln", schrieben die Politiker.

Die beiden Regierungschefs hatten sich am Donnerstag am Rande des Europa-Gipfels von knapp 50 Staats- und Regierungschefs der EU und anderer europäischer Staaten im spanischen Granada zu einem Treffen mit anderen Spitzenpolitikern getroffen. Man habe dort vereinbart, sich gegenseitig bei der Bewältigung der Herausforderungen zu unterstützen, die sich aus der irregulären Migration ergäben, teilte sie mit. An dem Treffen zur Migration nahmen die Staatschefs Frankreichs, der Niederlande und Albaniens teil sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Man habe sich auf einen Acht-Punkte-Plan verständigt, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des britischen Regierungssitzes. Dieser beinhaltet demnach unter anderem die verstärkte Zusammenarbeit im Kampf gegen Schleuserbanden, den Aufbau von Partnerschaften mit den Herkunftsländern der Migranten sowie die gemeinsame Unterstützung beim Grenzschutz und bei Rückführungen./rme/DP/ngu