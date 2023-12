Mighty Kingdom löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Mighty Kingdom -Au liegt bei 25 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, hat einen Wert von 50 und wird als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen über Mighty Kingdom -Au in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie zunehmend Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Mighty Kingdom -Au mittlerweile 0,02 AUD erreicht, während die Aktie selbst bei 0,017 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,02 AUD, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.