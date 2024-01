Mighty Craft Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Mighty Craft-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,06 AUD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,018 AUD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -70 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,02 AUD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mighty Craft-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion ergibt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Mighty Craft für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mighty Craft-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,74, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung in Bezug auf Mighty Craft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung zur Anleger-Stimmung.