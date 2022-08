Die Mieten in diesen 3 US-Mehrfamilienhaus-Märkten sind seit letztem Jahr um 27% gestiegen - hier die Gründe

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Eine der größten Veränderungen seit der Pandemie ist das Rekordwachstum, das in mehreren US-Immobilienmärkten zu verzeichnen ist. Viele dieser Regionen befinden sich im Sonnengürtel, der als der amerikanische Süden und Südwesten definiert ist.> Mehr Amerikaner sind wegen der zunehmenden Fernarbeit in diese Region gezogen. Bei der Fernarbeit können Arbeitnehmer in jedem beliebigen Bundesstaat arbeiten und dabei erhebliche Summen bei den… Hier weiterlesen