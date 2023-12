Midwich Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Midwich-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 432,26 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 435 GBP liegt, was einer Abweichung von +0,63 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 398,96 GBP, was einer Abweichung von +9,03 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält die Midwich-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielte Midwich in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,16 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,99 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +14,15 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Midwich um 17,5 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Midwich-Aktie mit 19,97 niedriger ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Bezüglich des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet neutral ist. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Midwich hin.