Midwich Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Midwich-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten lagen Bewertungen vor, wovon eine als "Gut", keine als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 800 GBP, was einer Erwartung von 120,99 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 362 GBP liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Midwich in den letzten Tagen. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Aus technischer Sicht wird die Midwich-Aktie kritisch betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 412,09 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 362 GBP liegt, was einer Abweichung von -12,16 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (391,24 GBP) liegt der letzte Schlusskurs (-7,47 Prozent) darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Dividendenrendite von Midwich liegt bei 3,87 Prozent, was 6,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.