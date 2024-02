Midwich Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Midwich: Aktuelle Bewertungen und Empfehlungen

Midwich wird in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten als niedriger eingestuft, mit einer Dividende von 3,87 % im Vergleich zu 10,55 %, was eine Differenz von 6,68 Prozentpunkten darstellt. Daher wird das Unternehmen derzeit als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Midwich-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 416,26 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs von 340 GBP eine Abweichung von -18,32 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 398,24 GBP ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Abweichung von -14,62 Prozent führt. Auch hier erhält die Midwich-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 19,18, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Midwich in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung ergibt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 800 GBP, was eine potenzielle Steigerung um 135,29 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 340 GBP bedeutet. Daher erhält die Midwich-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen und Empfehlungen, dass Midwich gemischte Signale aufweist, wobei die Dividende und die technische Analyse auf "Schlecht" eingestuft werden, während die fundamentale Analyse und die Analysteneinschätzungen auf eine positive Bewertung hinweisen. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig prüfen, bevor sie Entscheidungen treffen.