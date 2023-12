Midway Holding ABr. B Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Haki Safety in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird über Haki Safety unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Haki Safety diskutiert, und an einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils waren die Anleger insgesamt an einem Tag neutral eingestellt. Aktuell interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Haki Safety von 22,9 SEK mit +9,83 Prozent Entfernung vom GD200 (20,85 SEK) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 18,63 SEK auf, was bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +22,92 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Haki Safety-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum aufeinander. Der RSI der Haki Safety führt bei einem Niveau von 24,32 zur Einstufung als "Gut". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 26,24 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.