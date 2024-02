Midway Holding ABr. A Aktie: Was wird das noch werden?

Die Meinungen und Stimmungen rund um den Titel von Haki Safety werden derzeit auf sozialen Medienplattformen diskutiert. In den vergangenen Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen und Themen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Haki Safety wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Haki Safety bei 22,8 SEK liegt, was einer Entfernung von +1,79 Prozent vom GD200 (22,4 SEK) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,85 SEK. Aufgrund des Abstands von +4,35 Prozent wird auch hier ein "Neutral"-Signal festgestellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Haki Safety-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz-Faktors ergibt, dass die Stimmung für Haki Safety in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Haki Safety ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Haki Safety zeigt sich der RSI aktuell bei 58,33, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch der RSI für die Haki Safety-Aktie mit "Neutral" bewertet.