Jiangsu Youli Investment Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Jiangsu Hagong Intelligent Robot hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -70,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 52,63 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,33 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -19,05 Prozent. Die Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie liegt aktuell 51,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann man bei einer Investition in die Aktie von Jiangsu Hagong Intelligent Robot derzeit keinen Ertrag erzielen. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter liegt die Dividendenrendite bei 0 %, was 1,58 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Obwohl die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat nicht signifikant zugenommen oder abgenommen hat, wird die Aktie dennoch mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie auf 4,17 CNH geschätzt. Der aktuelle Kurs liegt jedoch bei 2,83 CNH, was einer Distanz von -32,13 Prozent zum GD200 entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,02 CNH, was einer Distanz von -6,29 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.