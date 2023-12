Midpoint Holdings Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Internet hat eine enorme Auswirkung auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung von Aktien. Blockmate Ventures wird von uns aufgrund der mittleren Diskussionsintensität neutral bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb wir langfristig zu dem Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Aus charttechnischer Sicht wird Blockmate Ventures kurzfristig als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs um 16,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage abweicht. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -37,5 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt für Blockmate Ventures derzeit einen überkauften Wert von 100. Daher wird das Signal des RSI als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung des RSI als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien abgegeben, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Einstufung für Blockmate Ventures.