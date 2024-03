Midland IC&I Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Legend Upstar liegt bei 84,62, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 54, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Legend Upstar zeigen keine starken positiven oder negativen Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -15,45 Prozent bei Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Legend Upstar in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bleibt unauffällig, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.