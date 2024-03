Midland IC&I Aktie: Wann tut sich was?

In den letzten vier Wochen wurden bei der Legend Upstar keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Legend Upstar liegt derzeit bei 0,11 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,093 HKD gehandelt wird und einen Abstand von -15,45 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,1 HKD, was einem Abstand von -7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Schlecht" auf Basis beider Zeiträume.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Legend Upstar diskutiert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Der Relative Strength-Index (RSI) der Legend Upstar liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,67 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral".