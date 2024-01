Midland Capital Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Dividendenrendite von Midland Capital liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,98 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Midland Capital als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 28,32 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass das Stimmungsbild für Midland Capital in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Midland Capital auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,21 USD, während der Kurs der Aktie bei 26,5 USD liegt, was einer Abweichung von +86,49 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 26,12 USD, was einer Abweichung von +1,45 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.