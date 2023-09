Mideas stellt Vision einer umweltfreundlicheren Zukunft mit neuer R290-Produktpalette auf der IFA 2023 vor

Berlin (ots/PRNewswire) -Midea, eine führende Marke für intelligente Haushaltsgeräte, gab das IFA-Debüt seiner neuen R290-Produktlinie in Berlin bekannt. Während seiner fünftägigen Ausstellung auf der IFA 2023 war Midea auch im IFA Sustainable Village präsent und bekräftigte damit sein Engagement für einen nachhaltigen und grünen Lebensstil.Im Rahmen des Programms des IFA Sustainable Village organisierte Midea am 3. September einen eigenen Programmpunkt, an dem Gäste von UNIDO, des Umweltbundesamts und der GIZ teilnahmen. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Auswirkungen von Kältemitteln auf die Umwelt und deren Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der HLK-Industrie.In seinem Vortrag brachte Dr. Chang Wei, CTO der Midea Group, die allgemeine grüne Entwicklungsstrategie von Midea mit der Diskussion über die Markteinführungsstrategie von R290-Produkten auf dem internationalen Markt und der Bedeutung der Verbraucherbildung in Verbindung. Die Teilnehmer widmeten sich auch Themen wie Wärmepumpen, fluorierten Gasen und dem Potenzial von R290 als Lösung. Diese Gespräche unterstrichen Mideas Engagement für die Förderung von Zusammenarbeit, einer Führungsrolle bei Verbesserungen und einer nachhaltigen Unternehmensführung in der Branche.Während der fünftägigen Veranstaltung haben die neuesten R290-Produkte von Midea, die unter dem Motto „Green Vision Blue Future" präsentiert wurden, beträchtliche Aufmerksamkeit erhalten. Zu diesen hocheffizienten und umweltfreundlichen Produkten gehören die kürzlich auf den Markt gebrachte A+++-Split-Klimaanlage der Spitzenklasse EffiClima, die Xtreme-Split-Klimaanlage, die das Blauer-Engel-Zertifikat erhalten hat, sowie der hocheffiziente A+-Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe. Diese Produkte liefern nicht nur eine überragende Performance, sondern unterstreichen auch Mideas Anstrengungen, um CO₂-Emissionen zu reduzieren und eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten.Aufgrund des zunehmenden Umweltbewusstseins wurden auf gesetzlicher Ebene entsprechende Vorschriften erlassen, die die Anforderungen an Kältemittel betreffen. Dementsprechend werden auch Kältemittel kontinuierlich verbessert. Sowohl R32 als auch R290 zeichnen sich durch ein Null-Ozonabbau-Potenzial (ODP) aus. Im Vergleich zum Treibhauspotenzial (GWP) von R32 von 771 hat R290 jedoch ein deutlich niedrigeres GWP von nur 0,02 und ist somit eindeutig die bessere Wahl. Immer mehr Länder und Regionen achten aufgrund des zunehmenden Klimawandels auf das GWP von Kältemitteln. Gemäß der aktuellen EU-Verordnung über fluorierte Treibhausgase sind ab dem 1. Januar 2025 Single-Split-Klimaanlagen verboten, die weniger als 3 kg FKW mit einem GWP von 750 oder mehr verwenden.Als weltweit führendes HLK-Unternehmen hat Midea durch die Umstellung auf das grüne Kältemittel R290 dem Umweltschutz Vorrang eingeräumt. Seit 12 Jahren steht Midea an der Spitze der R290-Technologie. Es hat bemerkenswerte Innovationen erzielt, wie den weltweit ersten R290-Rotationskompressor und die erste R290-Demonstrationslinie, die von den Vereinten Nationen anerkannt wurden.Verbraucher, die sich für Mideas R290-Produkte entscheiden, profitieren von hochmodernen und umweltfreundlichen Lösungen. Beispielsweise bietet Mideas R290 EffiClima einen SEER von 12,2 und einen SCOP von 6,3 und übertrifft damit die Leistung von R32. Dieses extrem energieeffiziente R290-Klimatechnikprodukt wurde speziell entwickelt, um durch effektives, energiesparendes Heizen die Bedürfnisse europäischer Verbraucher zu erfüllen.Im Rahmen der IFA-Veranstaltung erhielt Midea von Euromonitor International den Titel des weltweit führenden Unternehmens bei R290-Klimaanlagen im Hinblick auf das Umsatzvolumen 2022. Bisher hat Midea mehr als 6,2 Millionen R290-Produkte hergestellt. Basierend auf diesen Umsatzzahlen wird geschätzt, dass Mideas R290-Produkte die CO₂-Emissionen um beachtliche 3,715 Millionen Tonnen reduziert haben. Dies entspricht der Menge an CO₂, die 4,4 Millionen Hektar des Amazonas-Regenwaldes innerhalb eines Jahres aufnehmen könnten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2203216/image_1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2203217/image_2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2203218/Image3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mideas-stellt-vision-einer-umweltfreundlicheren-zukunft-mit-neuer-r290-produktpalette-auf-der-ifa-2023-vor-301920108.htmlPressekontakt:Kira,yuanbs1@midea.comOriginal-Content von: Midea Residential Air Conditioner Division, übermittelt durch news aktuell