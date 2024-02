Midea-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Themen bezüglich des Unternehmens Midea. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Midea bei 60,3 CNH und ist damit inzwischen um +8,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,69 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Midea in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,13 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -13,28 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +34,42 Prozent im Branchenvergleich für Midea entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -13,77 Prozent im letzten Jahr, wobei Midea um 34,91 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird Midea in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Midea eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird durch die positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien belegt und führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums mit "Gut". Bezüglich der Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Midea für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.