Midea Aktie: Ein handfester Grund

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Midea derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 54,9 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (55 CNH) um +0,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 52,24 CNH, was einer Abweichung von +5,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Midea diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Midea liegt bei 26,35, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 30,5 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Midea beträgt das aktuelle KGV 10, was bedeutet, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.