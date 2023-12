Midea Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Midea hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Midea damit 3,56 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,01 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 5,55 Prozent, und Midea liegt aktuell 2,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Midea auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, da der RSI aktuell bei 26,46 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 48,98, was darauf hinweist, dass Midea hier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Midea ist überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Midea, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Midea in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhielt daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Midea deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell viel im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Midea daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.