Midea Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Midea-Aktie: Branchenvergleich, Relative Strength Index, Anleger und Dividende

Die Performance der Midea-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug 3,44 Prozent, was zu einer Underperformance von -1,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche führte. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite von Midea um 2,99 Prozent niedriger. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating für die Midea-Aktie in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Midea-Aktie liegt bei 26,35, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, weist mit 30,5 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Midea-Aktie auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment rund um die Midea-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Midea diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch die Stimmung zu überwiegend negativen Themen gewandelt, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Für Anleger, die in die Midea-Aktie investieren, bietet sich bei einer Dividendenrendite von 4,48 % ein Mehrertrag von 1,99 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter. Diese höhere Dividendenrendite führt zu einer Bewertung von "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.