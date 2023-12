Midea Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Dassault Systèmes":

Die technische Analyse der Midea-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 54,81 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 54,63 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -0,33 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 52,05 CNH, was einen Abstand von +4,96 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Midea-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine neutrale Bewertung. Zusammenfassend erhält die Midea-Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend positiver wurde, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Midea-Aktie daher ein "Gut"-Rating bezüglich Sentiment und Buzz.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Midea-Aktie bei 10,75, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.