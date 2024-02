Midea Aktie: Hammer Entwicklung!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" hat Midea derzeit ein KGV von 13, was zeigt, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende hat Midea mit 4,43 % eine höhere Ausschüttung als der Branchendurchschnitt von 2,76 %. Die Differenz von 1,67 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Midea eine Performance von 21,13 %, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -12,89 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,03 % im Branchenvergleich, was zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Midea auch deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Midea-Aktie eine "Gut"-Empfehlung sowohl für den RSI7 (16,08) als auch für den RSI25 (29,01), was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.