Middlesex Water im Check!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Middlesex Water in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führte.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Middlesex Water in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen positiven Trend, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbrachte. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Middlesex Water wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führte zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Middlesex Water mit -29,67 Prozent mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Wasserversorgung" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,5 Prozent, wobei Middlesex Water mit -29,17 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Middlesex Water mit 2,25 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Wasserversorgung (4,8 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 2,56 Prozentpunkte beträgt.