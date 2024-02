Middlesex Water Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Middlesex Water liegt bei 74,16, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,61 und wird als "neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Einschätzung daher als "Schlecht" betrachtet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Die Aktie von Middlesex Water hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was als positiv bewertet wird. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Middlesex Water eine Dividendenrendite von 2,25 Prozent auf, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Wasserversorgung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Middlesex Water bei 50,62 USD, was 16,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". In den letzten 200 Tagen liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -27,94 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.