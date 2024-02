Middlesex Water Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Analysteneinschätzung für die Middlesex Water-Aktie wird insgesamt als "Gut" bewertet. Nach langfristiger Meinung der Analysten gibt es 1 "Gut" Bewertung, 0 "Neutral" Bewertungen und 0 "Schlecht" Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 88 USD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 56,42 Prozent bedeuten würde, da der aktuelle Kurs bei 56,26 USD liegt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt 31,43 und liegt somit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 130. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Middlesex Water mit -31,56 Prozent mehr als 30 Prozent darunter. In der "Wasserversorgung"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -1,9 Prozent, wobei Middlesex Water mit 29,66 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Middlesex Water, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.