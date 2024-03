Middlesex Water Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Middlesex Water interessante Ausprägungen gezeigt. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Middlesex Water.

Im Branchenvergleich hat Middlesex Water in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,67 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt nur um -1,29 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -28,38 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Middlesex Water 28,38 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Middlesex Water mit -24,69 Prozent Entfernung vom GD200 (68,82 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -7,74 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Middlesex Water-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Middlesex Water derzeit bei 29,28, was 78 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 132. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.