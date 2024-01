Middlesex Water Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Middlesex Water diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Middlesex Water wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Im Vergleich zum Branchenmittel in der "Wasserversorgung" ist das KGV von Middlesex Water mit einem Wert von 35,66 deutlich günstiger und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 129,75, was einen Abstand von 73 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Middlesex Water liegt bei 91,05 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 54,62, was bedeutet, dass Middlesex Water als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.