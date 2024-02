Middlesex Water Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation sind wichtige Indikatoren für Investoren. In Bezug auf Middlesex Water haben sich die Stimmung und die Diskussionsstärke in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf diese Faktoren.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Middlesex Water-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 70,77 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 56,08 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -20,76 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (61,84 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -9,31 Prozent und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Middlesex Water-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -31,56 Prozent erzielt, was 29,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass Middlesex Water weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend wird die Middlesex Water-Aktie in unserer Analyse aufgrund der genannten Faktoren insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.