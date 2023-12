Middlesex Water Aktie: Alles völlig egal!

Die Aktie von Middlesex Water wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 37,09, was einem Abstand von 70 Prozent zum Branchen-KGV von 125,08 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Middlesex Water-Aktie stattgefunden, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Middlesex Water-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 88 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 30,22 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Middlesex Water mit -23,6 Prozent mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Wasserversorgung" erzielte eine mittlere Rendite von 3,79 Prozent, wobei Middlesex Water mit 27,39 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild bei Middlesex Water hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Middlesex Water in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.