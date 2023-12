Middlefield Banc Aktie: Was soll man davon noch halten?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Middlefield Banc als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt für die Middlefield Banc-Aktie einen Wert von 76,92, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 40,78 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Middlefield Banc festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt erhält Middlefield Banc daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Middlefield Banc. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat Middlefield Banc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,46 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +7 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite jedoch 3,28 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.