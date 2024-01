Middleby Aktie: Hammer-Nachricht!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Middleby. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Middleby daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Middleby beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 16,95 Prozentpunkten wird auch die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Middleby. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Middleby insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Obwohl es keine Analystenupdates zu Middleby aus dem letzten Monat gibt, ergibt sich aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 174,4 USD für das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 25,21 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Zusammenfassend erhält Middleby in diesem Bereich daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.