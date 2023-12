Middleby Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Middleby hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Dies setzt sich aus 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Bezüglich des Kurspotenzials ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose von 174,4 USD ein Aufwärtspotenzial von 17,17 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividende liegt Middleby mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (16,95 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch die Performance der Middleby-Aktie in den letzten 12 Monaten von -2,01 Prozent stellt eine Unterperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Maschinen-Branche dar, die im Durchschnitt um 240,84 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Hinsichtlich der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Middleby-Aktie für die letzten 200 Handelstage (136,78 USD) um +8,82 Prozent ab. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (127,32 USD) weist eine Abweichung von +16,9 Prozent auf. Somit erhält die Middleby-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.