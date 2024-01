Middleby Aktie: Die Bären zittern!

Die Middleby Corporation wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der Diskussionen rund um die Aktie waren neutral. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Stimmung der Anleger als "Gut" eingestuft werden kann.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Middleby-Aktie wurden 5 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es gab im letzten Monat keine neuen Bewertungen von Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 174,4 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 19,99 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 145,35 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut".

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Middleby-Aktie mit 145,35 USD um +6,41 Prozent über dem GD200 (136,6 USD), was als "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage darstellt, beträgt 128,32 USD, was einem Abstand von +13,27 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Middleby-Aktie liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,68 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 50 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet und als "Gut" eingestuft.