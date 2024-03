Mid-Southern Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Stimmung unter den Anlegern bei Mid-southern ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen bei den Gesprächen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Bei der Dividendenpolitik schneidet Mid-southern jedoch weniger gut ab. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei -135,96 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", was von unseren Analysten als negativ bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 14,35 USD um +10,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch um +27,22 Prozent über dem GD200 und wird daher auch langfristig positiv bewertet.

Im Branchenvergleich hat Mid-southern in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,69 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 4,78 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,91 Prozent für Mid-southern. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Mid-southern um 2,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Dennoch wird die Aktie aufgrund der Outperformance im Branchenvergleich positiv bewertet.