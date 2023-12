Mid Penn Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Mid Penn zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -28,08 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 1,09 Prozent, wobei Mid Penn mit 29,17 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Mid Penn ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,75 auf, was 50 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,49). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu der Einstufung "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Was die Dividende betrifft, so bietet die Aktie von Mid Penn eine Dividendenrendite von 3,84 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken zu einem geringeren Ertrag von 134,83 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Mid Penn liegt bei 39,76 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 31,62 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.