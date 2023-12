MidWestOne Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Aktienkurs von Midwestone zeigt eine Rendite von -12,54 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Finanzbranche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 1,47 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Midwestone mit 14,01 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Midwestone, daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz über Midwestone deuten auf ein langfristig positives Stimmungsbild hin. Die erhöhte Aktivität im Netz und die positive Änderung der Stimmungsrate führen zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Punkt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Midwestone beträgt derzeit 4, was zu einer negativen Differenz von -133,78 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Handelsbankenbranche führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

