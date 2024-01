MidWestOne Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Aktie von Midwestone weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,88 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (138,97%) darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie hier ebenfalls als "Neutral" bewertet. Ebenso gibt es keine signifikante Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Midwestone-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht" war. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Midwestone vor, was das Gesamtrating in diesem Punkt bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Midwestone-Aktie liegt bei 72,87, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.