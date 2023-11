MidWestOne Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Midwestone verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,4 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -6,15 Prozent, was einer Underperformance von -29,25 Prozent für Midwestone entspricht. Der gesamte "Finanzen"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 2,18 Prozent, wobei Midwestone 37,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Midwestone derzeit auf 22,26 USD, während der Aktienkurs bei 21,28 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -4,4 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 20,56 USD, was eine Differenz von +3,5 Prozent zur Aktie darstellt und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Midwestone derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was einem Unterschied von 5329,34 Prozentpunkten entspricht (4,88 % gegenüber 5334,22 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Aktie von Midwestone. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Midwestone unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.