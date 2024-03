MidWestOne Aktie: Es gibt was neues!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Midwestone liegt derzeit bei 17,04, was bedeutet, dass die Börse 17,04 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 134 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Midwestone-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es 0 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 24 USD, was einem Aufwärtspotential von 8,21 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Midwestone eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Midwestone liegt bei 54,08 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Midwestone-Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Midwestone derzeit 3, was eine negative Differenz von -134,44 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Midwestone eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.