MidCap Financial Investment Corporation Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Midcap Investment. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Midcap Investment weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,51, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium hindeutet.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Midcap Investment derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 liegt bei 13,38 USD, während der Aktienkurs bei 14,63 USD liegt, was einer Abweichung von +9,34 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 14,06 USD, was einer Abweichung von +4,05 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 10,72 Prozent, was 4,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 6,3) liegt. Die Dividendenpolitik von Midcap Investment wird daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Midcap Investment ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".