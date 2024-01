MidCap Financial Investment Corporation Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Derzeit zahlt Midcap Investment höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wobei der Unterschied 5,73 Prozentpunkte beträgt (11,37 % gegenüber 5,64 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,63 Euro für jeden Euro Gewinn von Midcap Investment zahlt. Dies ist 86 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche (56). Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Obwohl in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ über Midcap Investment diskutiert wurde, ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Midcap Investment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (67,31 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (48,84) erhalten ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Midcap Investment daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

