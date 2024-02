Mict-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Tingo im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den negativen Themen rund um Tingo, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Tingo liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,78 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung bezüglich einer Aktie verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf die Diskussionen zu Tingo wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -45,24 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält Tingo jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen somit gemäß der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.