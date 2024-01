Mict Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Tingo ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen, die die Einschätzung "Schlecht" für die Aktie bestätigen. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten darauf hin, dass das Interesse an der Aktie gering ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat Tingo in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -69,42 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 85,33 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von Tingo jedoch um 5,51 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tingo einen Wert von 1 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält Tingo in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Anleger-Stimmung bezüglich Tingo negativ ist, die Aktie in Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung unterdurchschnittlich abschneidet und eine Unterperformance im Branchenvergleich aufweist, allerdings aufgrund fundamentaler Kriterien als unterbewertet gilt.