Mict Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tingo-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 50), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Tingo.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends eines Wertpapiers zu erkennen. Der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Tingo-Aktie beträgt aktuell 1,38 USD, was einen deutlichen Abwärtstrend von -50 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,69 USD) zeigt. Auf dieser Basis erhält Tingo eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,69 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tingo auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Tingo-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,91 Prozent erzielt, was 6,26 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (89,21 Prozent) liegt Tingo jedoch 73,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In fundamentalen Aspekten ist Tingo im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,24 im Vergleich zum Branchen-KGV von 34,19, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.