Mict Aktie: Aus, Aus, Aus!

Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen überwiegend negativ gegenüber Tingo eingestellt waren. Es gab vier positive und sieben negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Tingo daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird Tingo von der Redaktion für die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Tingo wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Tingo in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Tingo investieren, bedeutet dies, dass sie eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung erzielen können, was 9,54 Prozentpunkte niedriger ist. Dies weist darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tingo-Aktie hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Tingo.