Microwave Filter Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Aktie von Microwave Filter hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,57 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,52 USD, was einem Unterschied von -8,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,55 USD zeigt mit einem Abstand von -5,45 Prozent ein negatives Bild, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Microwave Filter festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating, da keine Anzeichen für eine Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge bestehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Microwave Filter weist einen Wert von 100 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,15, was einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hin. Sowohl die Kommentare als auch die diskutierten Themen zeigen eine neutrale Tendenz. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Microwave Filter aus technischer Sicht sowie in Bezug auf Sentiment und Anlegerverhalten insgesamt als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wird.