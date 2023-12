Microwave Filter Aktie: Ist es vollbracht?

Der Sentiment und Buzz rund um die Microwave Filter-Aktie können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Microwave Filter-Aktie in diesem Punkt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von 26,32 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was eine Einstufung von "Gut" bedeutet. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamtbewertung für den RSI lautet somit "Gut".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Unsere Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen zu Microwave Filter gemessen und festgestellt, dass diese neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Microwave Filter-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,59 USD liegt. Damit wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,51 USD, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Microwave Filter-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.