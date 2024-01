Microware Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge aufweisen, die mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Microware jedoch kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von uns. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Microware gemessen. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Microware mit einer Rendite von 22,66 Prozent mehr als 35 Prozent darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,51 Prozent. Auch hier liegt Microware mit 29,17 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Microware-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,92 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,85 HKD (Unterschied -7,61 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,86 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,16 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Microware-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Microware beträgt derzeit 8,43 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 6,06 liegt. Diese Differenz von +2,37 Prozent zur Microware-Aktie führt zu einer "Gut"-Einschätzung der Redaktion für ihre Dividendenpolitik.