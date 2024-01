Microvision WA Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Microvision-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,91 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,66 USD weicht um -8,59 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 2,34 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem gleitenden Durchschnitt (+13,68 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Microvision-Aktie für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 58,57 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating (Wert: 45,02). Somit erhält Microvision eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Microvision als "Gut"-Wert bewertet.

Im Branchenvergleich konnte Microvision in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,71 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -0,01 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -39,7 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Microvision um 49,17 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.