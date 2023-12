Microvast Holdings Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Microvast-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1,61 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 1,27 USD einen Abstand von -21,12 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 aktuell bei 1,27 USD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich durch die Analyse der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Titel für die Microvast-Aktie. Der RSI7 beträgt 42,55 und der RSI25 liegt bei 50,95, was beides auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist. Somit ergibt sich auch hier ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysten bewerten die Microvast-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch innerhalb eines Monats überwiegen die positiven Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 8 USD, was einem Aufwärtspotential von 529,92 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.